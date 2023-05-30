Атака безпілотників на Москву: що наразі відомо (відео)

Безпілотники потрапили в житлові будинки у Москві

Одним із БПЛА був нібито український ударний дрон UJ-22 Airborne

Зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

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Дрони летіли на надмалій висоті, більшу частину збила ППО, частина – зачепилися за дерева і дроти через низьку висоту польоту.

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За даними російських медіа, у житлові будинки врізалися три безпілотники, один із цих БПЛА ніс вибухові пристрої, які не здетонували.

Проте слідком РФ запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що по медичну допомогу звернулися двоє людей, але нібито госпіталізація їм не знадобилася.

Міністерство оборони країни-агресора стверджує, що БПЛА було взагалі вісім, і всі їх знешкодили.

Одним із безпілотників, який атакував Москву, був нібито український ударний дрон UJ-22 Airborne, який здатний уражати цілі на відстані до 800 км.

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Крім того, московські аеропорти продовжують роботу у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Москві неподалік аеропорту прогримів вибух: знайшли предмети, схожі на уламки безпілотника.

Зранку стало відомо про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков'я, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Також повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

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За ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. У свою чергу, мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

До слова, напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.