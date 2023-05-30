Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака безпілотників на Москву: що наразі відомо (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака безпілотників на Москву: що наразі відомо (відео)
Безпілотники потрапили в житлові будинки у Москві
фото з відкритих джерел

Одним із БПЛА був нібито український ударний дрон UJ-22 Airborne

Зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

Дрони летіли на надмалій висоті, більшу частину збила ППО, частина – зачепилися за дерева і дроти через низьку висоту польоту.

За даними російських медіа, у житлові будинки врізалися три безпілотники, один із цих БПЛА ніс вибухові пристрої, які не здетонували.

Проте слідком РФ запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що по медичну допомогу звернулися двоє людей, але нібито госпіталізація їм не знадобилася.

Міністерство оборони країни-агресора стверджує, що БПЛА було взагалі вісім, і всі їх знешкодили.

Одним із безпілотників, який атакував Москву, був нібито український ударний дрон UJ-22 Airborne, який здатний уражати цілі на відстані до 800 км.

Крім того, московські аеропорти продовжують роботу у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Москві неподалік аеропорту прогримів вибух: знайшли предмети, схожі на уламки безпілотника.

Зранку стало відомо про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков'я, зокрема в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, спрацювала ППО.

Також повідомляється, що після вибуху у Новій Москві, де нібито у будинок врізався безпілотник, ще один дрон врізався в житловий будинок у Москві на Профспілковій вулиці. Він влетів у вікно квартири на 16 поверсі.

За ранок у Підмосков'ї збито понад десять безпілотників. У свою чергу, мер Москви, столиці країни-терористки РФ, Сергій Собянін після серії вибухів у місті та околицях доповів про обстановку.

До слова, напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.

Читайте також: У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа, є жертви (фото, відео)
Теги: Москва безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ может развалиться на мелкие кусочки
Линии разлома России
13 травня, 18:00
Михайло Подоляк
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
6 травня, 16:44
ЗСУ завдали потужного удару по окупаційних військах
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних
Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних
8 травня, 10:20
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів
Сили ППО знищили більшість ракет: ситуація в регіонах після обстрілу
18 травня, 11:52
У Ватикані підтвердили, що кардиналу Дзуппі доручено місію щодо війни в Україні
Стало відомо, хто очолить «мирну місію» Ватикану в Україні
20 травня, 20:55
У столиці внаслідок падіння уламків ворожих дронів горів дах багатоповерхівки
Атака дронів на Київ і нова військова допомога від США: головне за ніч
20 травня, 07:18
Сили ППО збили всі дрони, випущені по Україні
Уночі над Миколаївщиною знищено два Shahed
23 травня, 08:04
У неділю було зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади
Атака дронів по Миколаївщині: Кім розповів про наслідки
Вчора, 08:14

Соціум

Атака безпілотників на Москву: що наразі відомо (відео)
Атака безпілотників на Москву: що наразі відомо (відео)
У водах Скандинавії плаває російський «кит-шпигун» – ЗМІ
У водах Скандинавії плаває російський «кит-шпигун» – ЗМІ
Twitter можуть заблокувати на території ЄС: яка причина
Twitter можуть заблокувати на території ЄС: яка причина
Атака безпілотників на Москву: мер зробив заяву
Атака безпілотників на Москву: мер зробив заяву
«Бавовна» у Підмосков’ї: вибухи лунають у багатьох населених пунктах (відео)
«Бавовна» у Підмосков’ї: вибухи лунають у багатьох населених пунктах (відео)
У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа, є жертви (фото, відео)
У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа, є жертви (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
45K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
44K
Чим далі, тим жорсткіше держава буде відноситись до поповнення війська
36K
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
24K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
8509
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту