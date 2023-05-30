Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)

Правоохоронц фіксують кожен злочин армії Росії, за які безумовно буде відповідальність

Правоохоронці Києва отримала понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження внаслідок нічної атаки Shahed по столиці та Київській області. Також відомо про чотирьох поранених. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

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«Цей травневий ранок міг би бути по-справжньому добрим для українців, якби не оскаженілий північний сусід. Станом на 8:00 маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, маємо четверо потерпілих від осколкових поранень», – повідомив Нєбитов.

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Начальник поліції Київщини також зазначив, що правоохоронц фіксують кожен злочин армії Росії, за які безумовно буде відповідальність. «І як завжди, пишаємося нашими підрозділами ППО», – додав Нєбитов.

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Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

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