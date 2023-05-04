Нічна атака дронів: Сили оборони розповіли про нові маневри росіян

На знайдених уламках дронів були написи «За Москву» та «За Кремль»

У ніч проти 4 травня російські загарбники запускали дрони у незвичний спосіб – через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Odesa.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«15 дронів типу Shahed 131 та Shahed 136 були випущені з напрямку Азовського моря. З використанням особливостей ландшафту, намагалися запустити їх у незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Такий обхідний маневр», – розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що на знайдених уламках дронів були написи «За Москву» та «За Кремль» з використанням символіки Z та V.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це намагання, скоріше за все, перекласти відповідальність на Україну за ту квазіатаку, яку вони демонструють світу. Це намагання просувати запланований свій наратив. Вони намагалися зробити так, щоб у світу створилося враження, що Україна нібито атакує вже далеко за межами своєї країни та своєї компетенції», – додала Гуменюк.

У Києві цієї ночі повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки «Шахедів», а по Запоріжжю фіксувалися пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

В Одесі під час повітряної тривоги прогриміло щонайменше сім вибухів. Окупанти атакували Одесу 15-ма ударними дронами Shahed-131/136. 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.

Росіяни здійснили напад із застосованням баражуючих боєприприпасів типу Shahed та ракет, імовірно балістичного типу. Уламки ворожого дрона виявлено у житловій забудові в Шевченківському районі Києва.