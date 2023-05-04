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Нічна атака дронів: Сили оборони розповіли про нові маневри росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: Сили оборони розповіли про нові маневри росіян
фото ілюстративне

На знайдених уламках дронів були написи «За Москву» та «За Кремль»

У ніч проти 4 травня російські загарбники запускали дрони у незвичний спосіб – через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Odesa.

«15 дронів типу Shahed 131 та Shahed 136 були випущені з напрямку Азовського моря. З використанням особливостей ландшафту, намагалися запустити їх у незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Такий обхідний маневр», – розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що на знайдених уламках дронів були написи «За Москву» та «За Кремль» з використанням символіки Z та V.

«Це намагання, скоріше за все, перекласти відповідальність на Україну за ту квазіатаку, яку вони демонструють світу. Це намагання просувати запланований свій наратив. Вони намагалися зробити так, щоб у світу створилося враження, що Україна нібито атакує вже далеко за межами своєї країни та своєї компетенції», – додала Гуменюк.

У Києві цієї ночі повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки «Шахедів», а по Запоріжжю фіксувалися пуски зенітно-ракетних комплексів С-300.

В Одесі під час повітряної тривоги прогриміло щонайменше сім вибухів. Окупанти атакували Одесу 15-ма ударними дронами Shahed-131/136. 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.

Росіяни здійснили напад із застосованням баражуючих боєприприпасів типу Shahed та ракет, імовірно балістичного типу. Уламки ворожого дрона виявлено у житловій забудові в Шевченківському районі Києва.

Теги: Україна Одещина безпілотник війна росія

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