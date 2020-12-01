Кличко запропонував створити «велику коаліцію» в Київраді

Мер Києва закликав об'єднати зусилля всіх депутатів від усіх представлених у Київраді політичних сил

Сьогодні, 1 грудня, на першому засіданні Київської міської ради IX скликання мер столиці Віталій Кличко склав присягу київського міського голови, а також запропонував створити «велику коаліцію» всіх політичних сил, представлених в новообраній міськраді. Про це він заявив під час відкриття засідання.

«Велика відповідальність сьогодні на мені, як міському голові. Велика відповідальність і на вас, бо кияни довірили депутатам представляти інтереси мешканців міста. Давайте зробимо так, щоб Київрада працювала злагоджено і ефективно, об'єднавши зусилля всіх депутатів від усіх представлених тут політичних сил! Бо можна говорити про більшість, про опозицію, про інше, але не можна бути в опозиції до киян і інтересів міста! Нам потрібна велика коаліція з усіх фракцій, яку об'єднують захист інтересів усіх киян і подальший розвиток столиці. Амбітно? Так! Давайте покажемо такий приклад іншим радам та іншим містам!» - наголосив Кличко.

Він зауважив, що людям нецікаві сварки, безкінечні переговори і політичні інтриги. Їм цікава робота і втілені справи, що впливають на якість їх життя. «Це я вам говорю як людина, яка втретє стала мером», - додав він.

«Ці вибори відбулися в непростих умовах: пандемія коронавірусу, криза економіки, велика зневіра у суспільстві. Але кияни довірили нам відстоювати їх інтереси, і потрібно керуватися виключно цим, а не ставити на перше місце свою політичну приналежність, амбіції чи популізм. Красиві розповіді чи обурені промови вже не працюють. Людям потрібні конкретні справи, втілені проекти, комфортне життя в місті. І я переконаний, що нова Київрада повинна показати приклад роботи в інтересах людей, які її обрали. В інтересах міста. Без політичних ультиматумів. Без боротьби за посади та інтереси окремих політиків», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні кияни очікують від новообраної влади оперативно ухвалених та ефективних рішень, щоб врятувати здоров'я і життя киян, щоб місто розвивалося.

«Бо ви бачите, яка невтішна динаміка захворюваності. Бо економіка ослабла, бо бізнесу складно. Про це ми повинні думати. І заради цього працювати. Усі разом. До того ж, більшість політичних сил, що пройшли до Київради нового скликання, представлені і в парламенті. Тому ми маємо всі передумови працювати ефективно і конструктивно, показуючи приклад іншим містам країни. Бо, як ви знаєте, багато в чому вони орієнтуються саме на столицю», - підкреслив Кличко.

Разом з тим, мер Києва наголосив, які рішення Київрада має схвалити в терміновому порядку ще в цьому році. Серед них - бюджет міста на 2021 рік та запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

«Нам потрібно ухвалити бюджет столиці на наступний рік. Це критично важливо для життєзабезпечення міста! Треба продовжити пільги і заходи для підтримки бізнесу, які ухвалила Київрада минулого скликання. А також – продовжувати реалізацію проектів, що розпочали в столиці та нових, що запланували. Тому пропоную всім тверезо і реально оцінити всю серйозність ситуації, бо ми сьогодні живемо дещо в інших реаліях, і об'єднатися в роботі заради киян. Оце і буде наш імідж, якщо хтось думає про нього», - підкреслив мер та побажав новообраним депутатам холодного розуму і успіхів у реалізації даних киянам обіцянок. Кличко нагадав, що на них, як і на мерові, лежить велика відповідальність за те, як буде розвиватися столиця, за те, як житимуть її мешканці.

Як зазначив Кличко, більшість обранців Київради IX скликання - 74 депутати - стали депутатами вперше.

Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій:

«Європейська солідарність» - 20,52%

«Удар» - 19,98%

«Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

«Слуга народу» - 7,53%

«Батьківщина» - 7,49%,

«Голос» - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

1 грудня проходить перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання.