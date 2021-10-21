Кличко обговорив з представниками Світового банку столичні проєкти

Світовий банк вважає Київ надійним партнером і високо оцінює співпрацю зі столичною владою

21 жовтня мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з представниками Світового банку. Під час зустрічі говорили про нинішню та майбутню співпрацю Києва зі Світовим банком, спрямовану на поліпшення міської мобільності та вдосконалення транспортного планування в столиці. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Насамперед хочу подякувати нашим партнерам зі Світового банку за підтримку реалізації багатьох проєктів у Києві. Зокрема, це стратегічно важливий інфраструктурний проєкт «Київська міська мобільність». Це один з ключових проєктів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Ми зробили дуже багато, щоб втілити це рішення, і сподіваємося, що в наступних два роки реалізуємо проєкт. Наша мета – зробити Київ одним з найкомфортніших міст за рівнем розвитку транспорту в Європі», – сказав Кличко.

Проект «Київська міська мобільність» вартістю 30,9 млн євро дозволить продовжити лінію Борщагівського швидкісного трамваю до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема, і станцію метро «Вокзальна», яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла. Також в рамках проекту планують реконструювати Вокзальну площу.

«Як відомо, уряд схвалив залучення позики від Світового банку. Сподіваюся, вже невдовзі ми вступимо в переговори – залишилось остаточно узгодити деякі деталі з центральними органами влади. Ми покладаємо великі надії на цей проєкт, який покращить сполучення між мікрорайонами міста, зменшить кількість приватного транспорту та, відповідно, знизить рівень заторів і забруднення повітря в центрі Києва», – додав Віталій Кличко.

Менеджер Світового банку з питань транспорту в Європі Карла Гонсалес Карвахаль наголосила, що Світовий банк вважає Київ надійним партнером і високо оцінює співпрацю зі столичною владою. «Ми добре бачимо всі зусилля, які докладає Київ, аби досягти бажаного рівня розвитку транспортної системи. Хочу запевнити вас, що ми високо цінуємо наше партнерство, і зі свого боку зробимо все, щоб допомогти місту в реалізації його цілей», – наголосила вона.

На зустрічі також йшлося про інші проєкти міської влади з трансформації транспортної системи столиці: оновлення рухомого складу громадського транспорту, розробку швидких транзитних рішень в рамках міста, систему паркування, подальший розвиток системи «Розумне місто».

Карла Гонсалес Карвахаль має багаторічний досвід державної служби. До роботи у Світовому банку вона була міністром громадських робіт та транспорту у Коста-Ріці.

Нагадаємо, уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Києві.