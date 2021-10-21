Стало відомо, коли та на скільки подорожчає проїзд у київському транспорті

Нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті не буде істотно відрізнятися

Проїзд у столичному громадському транспорті подорожчає не в цьому році. Про це розповів сайту «Сьогодні» перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, коментуючи заяву влади про наміри підвищити вартість проїзду.

«Можу сказати, що проїзд в міському транспорті подорожчає точно не в цьому році. Думаю, це станеться на початку наступного року», – сказав він.

За його словами, «перевізники просять збільшити вартість проїзду на понад 20 гривень, але такої вартості однозначно не буде». «Ми в будь-якому випадку будемо вивчати їх розрахунки. Набір складових такий: чи зможуть городяни платити такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз», – сказав Поворозник.

Посадовець наголосив, що проїзд «точно не буде 20 гривень».

Наразі столична влада вивчає, чи буде підвищуватися вартість проїзду в транспорті Києва поступово, наприклад, двічі на рік по 2 або 3 гривні. «Це вже економіка. Ми зараз повинні зробити економічні розрахунки, щоб зрозуміти, як виводити наші транспортні підприємства зі збитків. Все потрібно вважати. А поступове підняття вартості проїзду накладає на міський бюджет додаткові витрати», – сказав Поворозник.

За його словами, нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті не буде істотно відрізнятися.

Поворозник зазначив, що пільги всі збережуться, хоча це і додаткові витрати з бюджету. «Городянам буде запропонована гнучка та зрозуміла система проїзних, які дозволять людям економити. Можу сказати, що проїзд по проїзному буде дешевше, ніж одноразова поїздка в транспорті», – сказав посадовец.

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.

Раніше проїзд у приміських маршрутках Києва різко подорожчав.