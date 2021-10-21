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    Світовий банк виділить $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії в центрі Києва

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    Трамвайні колії нової лінії буде побудовано з використанням сучасних технологій - Світовий банк виділить $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії в центрі Києва

    Трамвайні колії нової лінії буде побудовано з використанням сучасних технологій

    Фото: КМДА

    Лінію швидкісного трамвая буде продовжено до станції метро «Палац спорту»

    Уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

    «Нарешті розморожено один із ключових проєктів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Він дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро «Вокзальна», яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    За його словами, за умови ефективної та системної роботи місцевої влади, роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року.

    Серед головних переваг реалізації проєкту:

    • поява альтернативного маршруту, який покращить сполучення між мікрорайонами правого берега Києва, Центральним залізничним вокзалом та центром столиці;
    • зменшення навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену;
    • зменшення кількості приватного транспорту в центральних районах міста і, як наслідок, зниження рівня заторів;
    • проведення реконструкції вулиць, якими пролягатиме новий трамвайний маршрут;
    • поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.

    Позика буде надана в рамках Угоди між Україною та Світовим банком щодо розвитку міського громадського транспорту. Наразі Київська міська державна адміністрація завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту.

    Раніше повідомлялося, що Борщагівську лінію швидкісного трамвая хочуть продовжити до станції метро «Палац спорту». У складі цього проєкту трамвайні колії буде побудовано з використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму та вібрацій. Крім того, у рамках будівництва перевлаштують інженерні комунікації, реконструюють наявну та побудують нову контактні мережі, влаштують новий дорожній одяг, сучасне зовнішнє освітлення, велоінфраструктуру тощо. Також будуть облаштовані нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло, а у трамваях встановлено спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.

    Теги: Київ кредит громадський транспорт Світовий банк будівництво уряд
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    Світовий банк виділить $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії в центрі Києва