Світовий банк виділить $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії в центрі Києва

Лінію швидкісного трамвая буде продовжено до станції метро «Палац спорту»

Уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Нарешті розморожено один із ключових проєктів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Він дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро «Вокзальна», яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, за умови ефективної та системної роботи місцевої влади, роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року.

Серед головних переваг реалізації проєкту:

поява альтернативного маршруту, який покращить сполучення між мікрорайонами правого берега Києва, Центральним залізничним вокзалом та центром столиці;

зменшення навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену;

зменшення кількості приватного транспорту в центральних районах міста і, як наслідок, зниження рівня заторів;

проведення реконструкції вулиць, якими пролягатиме новий трамвайний маршрут;

поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.

Позика буде надана в рамках Угоди між Україною та Світовим банком щодо розвитку міського громадського транспорту. Наразі Київська міська державна адміністрація завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Раніше повідомлялося, що Борщагівську лінію швидкісного трамвая хочуть продовжити до станції метро «Палац спорту». У складі цього проєкту трамвайні колії буде побудовано з використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму та вібрацій. Крім того, у рамках будівництва перевлаштують інженерні комунікації, реконструюють наявну та побудують нову контактні мережі, влаштують новий дорожній одяг, сучасне зовнішнє освітлення, велоінфраструктуру тощо. Також будуть облаштовані нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло, а у трамваях встановлено спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.