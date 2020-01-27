Кличко обіцяє зробити все, щоб у Києві з’явився Меморіал пам’яті жертв Голокосту



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Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що докладає всіх зусиль, щоб реалізувати в Києві проект зі створення Меморіалу пам’яті жертв Голокосту «Бабин Яр». Бо поки людство пам’ятає про помилки минулого, Голокост не повториться. Про це мер написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні сумний день. Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Ці болючі та жахливі сторінки історії мають навчити нас людяності, толерантності і поваги до ближнього, якої б національності, раси, віросповідання чи соціального статусу людина не була. Бо людське життя – це найвища цінність», - підкреслив мер Києва.

Він нагадав, що саме цього дня 75 років тому було звільнено в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

У страшні часи Голокосту було знищено 6 мільйонів євреїв у Європі. А в роки Другої світової війни тільки у Бабиному Яру, за різними оцінками, вбили і захоронили від 100 до 150 тисяч осіб.

«Моя родина теж відчула на собі, що таке Голокост... Ця сторінка історії є болючою і повчальною для світу. І як мер Києва, і як людина, яка знає, що таке Голокост з історії своєї родини, я докладаю всіх зусиль, щоб реалізувати в Києві проект зі створення Меморіалу пам’яті жертв Голокосту «Бабин Яр». Цей Меморіал потрібен не тільки Україні та Києву, а й усьому світу. Бо поки ми пам'ятаємо помилки минулого, Голокост не повториться», - наголосив Кличко.