В уряді розповіли про роботу шкіл в умовах пандемії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр запевнив, що 1 вересня діти підуть до шкіл

Кабмін вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, як буде організована робота шкіл з 1 вересня з огляду на епідемію коронавірусу.

Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Шмигаля, уряд вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах. Прем'єр запевнив, що 1 вересня діти підуть до шкіл.

«Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють», – запевнив прем’єр.

При цьому у тих регіонах, де будуть «червоні» обмеження, у школах вводитимуть стандартний карантин на два тижні (діти вчитимуться вдома дистанційно).

В уряді розраховують, що після такого двотижневого карантину діти знову підуть до школи.

Нагадаємо, у Міносвіти запропонували новий формат святкування 1 Вересня у школах.

До слова, Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.