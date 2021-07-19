Кличко пішов у відпустку «за сімейними обставинами»документ
Кличко відзначає ювілей
Мер Києва Віталій Кличко, якому сьогодні виповнюється 50 років, пішов у відпустку «за сімейними обставинами». Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Київської міської держадміністрації.
Відпустка мера буде недовгою – лише три дні.
«Відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати терміном на три календарні дні з 19 до 21 липня 2021 року за сімейними обставинами», – сказано в розпорядженні.
Нагадаємо, мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко відзначає 50-річний ювілей.
До свого дня народження київський міський голова записав відео з основними моментами свого життя.