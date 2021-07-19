  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кличко пішов у відпустку «за сімейними обставинами»

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З нагоди дня народження Віталій Кличко взяв відпустку - Кличко пішов у відпустку «за сімейними обставинами»
    З нагоди дня народження Віталій Кличко взяв відпустку
    Фото: КМДА

    Кличко відзначає ювілей

    Мер Києва Віталій Кличко, якому сьогодні виповнюється 50 років, пішов у відпустку «за сімейними обставинами». Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Київської міської держадміністрації.

    Відпустка мера буде недовгою – лише три дні.

    «Відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати терміном на три календарні дні з 19 до 21 липня 2021 року за сімейними обставинами», – сказано в розпорядженні.

    Нагадаємо, мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко відзначає 50-річний ювілей.

    До свого дня народження київський міський голова записав відео з основними моментами свого життя.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер відпустка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко пішов у відпустку «за сімейними обставинами»