Кличко пішов у відпустку «за сімейними обставинами»

Кличко відзначає ювілей

Мер Києва Віталій Кличко, якому сьогодні виповнюється 50 років, пішов у відпустку «за сімейними обставинами». Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Київської міської держадміністрації.

Відпустка мера буде недовгою – лише три дні.

«Відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати терміном на три календарні дні з 19 до 21 липня 2021 року за сімейними обставинами», – сказано в розпорядженні.

Нагадаємо, мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко відзначає 50-річний ювілей.

До свого дня народження київський міський голова записав відео з основними моментами свого життя.