«Перші 50 раундів». Кличко святкує ювілей

Віталій Кличко зняв відео з основними подіями свого життя

Сьогодні, 19 липня, мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко відзначає 50-річний ювілей.

До свого дня народження київський міський голова показав відео з основними моментами свого життя.

«Друзі! Життя несеться швидко. Й інколи, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Чи хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, що долав, і всі радощі, які пережив – це моя історія. Й історія людей, які були поруч, і які сьогодні поруч зі мною. Колись я обрав своїм гаслом слова: Немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо. Бо так і є – якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в свою справу і готовий працювати та битися до кінця» – зазначив у дописі до відео Віталій Кличко.

До фільму, зокрема, увійшли унікальні кадри з особистого архіву Віталія Кличка. А також – відео про початок кар’єри легендарного спортсмена, його шлях до чемпіонства в боксі. Відео про події з політичної діяльності Віталія Кличка – депутатство у Київраді, українському парламенті, участь у Революції Гідності та діяльність на посаді мера столиці.

Народився Віталій Кличко 19 липня 1971 року в селищі Біловодську в Киргизстані в родині військовослужбовця, нащадка збіднілого козацького роду, вихідця з Київщини. Його прадід та інші родичі по лінії батькового батька постраждали під час репресій проти сільського населення України в 1920-30 рр., частина родини загинула під час Голодомору, а прадід і його родина по лінії батькової матері були розстріляні під час Голокосту в 1940-х роках.

У 1995 році Віталій Кличко закінчив Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут ім. Драгоманова за спеціальністю «викладач фізвиховання».

Кличко – кандидат наук у сфері фізичного виховання і спорту. Він захистив дисертацію на тему «Методика визначення здібностей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору».

Кличко – шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, The Ring, срібний призер чемпіонату світу з боксу серед любителів за версією AIBA, триразовий чемпіон України з боксу серед любителів, чемпіон I всесвітніх ігор військовослужбовців у важкій ваговій категорії.

25 травня 2014 року був обраний мером Києва, набравши 56,7 % голосів виборців. 25 червня 2014 року призначений головою Київської міської державної адміністрації.

На виборах 16 листопада 2015 року Кличко переміг у другому турі Борислава Березу, набравши 65,5% голосів.

На виборах київського міського голови, що відбулись 25 жовтня 2019 року, чинний мер Віталій Кличко отримав перемогу у першому турі: за нього проголосував 365161 виборець, що складає 50,52% із внесених до списків.