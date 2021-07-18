Кличко записав відео до свого пʼятдесятиліття

В сюжеті Київського міського голови є кадри боксерських боїв та Євромайдану

Київський міський голова Віталій Кличко зняв відео під назвою «Кличко. Історія перших 50 раундів», присвячене своєму пʼятдесятиріччю. Двадцятихвилинний ролик, розміщений на сторінці мера у Facebook, містить нарізку кадрів з історії Києва та фотографії молодого Кличка а також зйомки боксерських поєдинків, відео з Євромайдану та з інспекцій мером будівельних обʼєктів у Києві.

«Життя несеться швидко, й інколи, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною?.. Чи хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, що долав, і всі радощі, які пережив – це моя історія. Й історія людей, які були поруч і які сьогодні поруч зі мною. Колись я обрав своїм гаслом слова: Немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо. Бо так і є - якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в свою справу і готовий працювати та битися до кінця. Переможного!», – написав міський голова.

Народився Віталій Кличко 19 липня 1971 року в селищі Біловодську в Киргизстані в родині військовослужбовця, нащадка збіднілого козацького роду, вихідця з Київщини. Його прадід та інші родичі по лінії батькового батька постраждали під час репресій проти сільського населення України в 1920-30 рр., частина родини загинула під час Голодомору, а прадід і його родина по лінії батькової матері були розстріляні під час Голокосту в 1940-х роках.

У 1995 році Віталій Кличко закінчив Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут ім. Драгоманова за спеціальністю «викладач фізвиховання».

Кличко – кандидат наук у сфері фізичного виховання і спорту. Він захистив дисертацію на тему «Методика визначення здібностей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору».

Кличко – шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, The Ring, срібний призер чемпіонату світу з боксу серед любителів за версією AIBA, триразовий чемпіон України з боксу серед любителів, чемпіон I всесвітніх ігор військовослужбовців у важкій ваговій категорії.

25 травня 2014 року був обраний мером Києва, набравши 56,7 % голосів виборців. 25 червня 2014 року призначений Головою Київської міської державної адміністрації.

4 серпня 2015 року партія «Удар» та Блок Петра Порошенка домовились спільно йти на місцеві вибори, кандидатуру Кличка було підтримано на виборах мера Києва.

23 вересня 2015 року Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Кличка кандидатом у мери Києва на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. 16 листопада Кличко переміг у другому турі Борислава Березу, набравши 65,5 % голосів

На виборах київського міського голови, що відбулись 25 жовтня 2019 року, чинний мер Віталій Кличко отримав перемогу у першому турі: за нього проголосував 365161 виборець, що складає 50,52% із внесених до списків.