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Кличко показав Leopard, які готують до відправки з Німеччини в Україну

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Кличко показав Leopard, які готують до відправки з Німеччини в Україну
«Дякуємо Німеччині! Дякуємо вільному світові за все»

Українські бійці навчаються управляти танками і невдовзі повернуться до дому

Мер Києва Віталій Кличко показав танки Leopard, які готують до відправки з Німеччини в Україну. Наразі українські бійці навчаються управляти технікою. Випробував її і брат мера української столиці Володимир Кличко. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі та опублікував відео з полігону в Німеччині.

«Танки Leopard з Німеччини готують до відправки в Україну. Наші бійці навчаються управляти ними і невдовзі повернуться в Україну. Прибуде і техніка, – зазначив мер Києва. – Володимир на полігоні в Німеччині випробовував «котів», яких так чекають в Україні» – написав Віталій Кличко.

Брат мера Києва подякував у відео Німеччині та всьому цивілізованому світу за допомогу Україні.

«Рік тому я б і не подумав, що керуватиму таким «котом». Рік війни в Україні. Рік страждань. Рік, за який наша сила волі стала міцнішою, ніж будь-коли. Такою ж сильною, як цей танк. Дякуємо Німеччині! Дякуємо вільному світові за все, що ви робите для нас, українців. Слава Україні! Героям слава!» – наголосив у відео Володимир Кличко.

Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко танки відео

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