Російські танки просто не доїдуть до нової Курської дуги

В Іраку вже всі бачили битву радянської техніки з «Абрамсами»...

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Конечно, «Абрамсы» будут гореть. И «Абрамсы», и «Леопарды» и «Челленджеры». В мире просто не существует техники, способной противостоять кумулятивному оружию. По крайней мере, в боковую проекцию. Современный ПТУР в бок шьет любой танк. Да даже и не современный. Даже еще советской разработки.

Поэтому очередное шапкозакидательское ожидание, что вот теперь точно за два-три тижня – оно снова неверное.

Да и чем сложнее техника, тем больше у нее своих болячек. Которые вылезут только в процессе. Вес, зависимость от высокотехнологичного ремонта, качественного топлива и пр.

Вот в лоб, говорят, «Абрамс» и «Леопард» ни советские танки, ни советские ПТРК уже не пробивают – но ок, посмотрим.

А вот «Абрамс» с «Леопардом» шьет в лоб любой российский танк. Отставание в броне у россиян на порядок, это видно даже чисто визуально. Как в качестве, как в новых разработках, так и банально в её количестве. «Челленджер» с «Абрамсом» так вообще тяжелее «Т-72» в полтора раза. Собственно говоря, это даже не один класс. Он просто называется и там и там «основной боевой танк» – но по сути это разные категории.

Примерно как «Гелендваген» и «Нива».

И то и то, в принципе, внедорожник.

У нивки даже проходимость неплохая.

Даже, может, лучше, чем у гелика.

Алэ.

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Но тут дело не в этом. Не в броне. Хотя и в ней тоже – на одних уже с новыми композитными схемами и материалами, на других все та же схема советской разработки полувековой давности.

Но главное дело все же в начинке.

Вот начинка различается уже на поколение. Опять же, как качеством, так и ее наличием. Оптика, тепловизоры у каждого члена экипажа, компьютеризация, сетецентрическая вовлеченность. Это здорово, конечно, что у тебя есть го*на аналогов бронетехника – но когда «Абрамс» тебя видит, а ты его нет – у тебя нет го*на аналогов бронетехники.

И еще дело в качестве экипажа. В его мотивированности. А, главное, в его когнитивных способностях. В мозгах, проще говоря. Потому что, при прочих равных, когда один тупой, а другой умный — выигрывает умный.

Все видели, каких разных результатов достигают на одних и тех же танках украинские военные и мобилизованные буряты с сортиром во дворе.

Русские умеют делать неплохую технику. Умеют. «Ка-52» – неплохой вертолет.

Но если его дать в руки дебилу…

И еще дело в количестве. Как бы там ни было, но со времен Второй мировой – количество по прежнему остается, ну, не решеающим уже – но все же очень важным фактором.

Так вот. То количество бронетехники, которое общими усилиями Запада уже будет поставлено Украине – уже достаточное для того, чтобы собрать кулак для прорыва фронта.

Для операций по прорыву, окружению и разгрому необходимы крупные моторизированные соединения. Без этого никак.

Теперь они у Украины есть.

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Теоретически, возможно, может быть, «Армата» еще могла бы представлять какую-то конкуренцию «Леопардам», она и потяжелее, и в башенный модуль они там какого-то очередного нового го*на аналогов нет понапихали, ну, по крайней мере, заявляют, мешочки вон даже на башню накидывают, чтоб враг не увидел и не догадался – хотя, судя по эпичному видео «Арматы» отправляются на войну» там даже гусеницы смазывать пока не научились – но этого го*на аналогов в количестве, достаточном для проведения хоть каких-то операций, просто не существует, так что и говорить тут не о чем.

В итоге получится опять как во второй мировой – рой легких всратых «Т-34» без рации и с люком на лбу, который вместе с механником-водителем выносил в моторный отсек выбивал даже отрикошетивший снаряд, где в мерзлом корпусе командир руководит этим самым пока еще живым мехводом поворотом его головы ногами – будет в коммунистическом порыве за Родину, за Сталина атаковать тяжелые отлично бронированные немецкие танки, вершину военного творчества своего времени, которые и видят и расстреливают их в лоб на недосягаемых для них дистанциях, надеясь успеть сблизиться на пятьдесят метров и завалить их бронированными трупами десять к одному.

Да только вот американский лендлиз теперь на стороне танков с крестами.

Можно, конечно, попробовать устроить новую Курскую дугу. Можно. Но в современной войне, когда у каждого второго бойца есть НЛАВ, у каждого подразделения дрон, у арты «Эскалибуры», там подальше еще стоят «Химарсы», в небе летает «Байрактар», по границе разведывательный «Раптор», а надо всем этим висит спутник и в режиме реального времени передает информацию каждому командиру взвода на планшет – это уже просто невозможно.

Танки до Курской дуги-2.0 просто не доедут.

В принципе, битву советской техники с «Абрамсами» мы уже видели. В Ираке. Примерно с такими же показателями – масса старого советского железа, моторизированный кулак современной техники.

Результат всем известен.

Ну, что ж…

Повторенье – мать учения.

В добрый путь.

Ваш Дед.