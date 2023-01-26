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Вакарчук звернувся до українців із Бахмута (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вакарчук звернувся до українців із Бахмута (відео)
фото скріншот відео

Вакарчук: «Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, не просто герої – це люди, які вже увійшли в історію»

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зараз перебуває у Бахмуті Донецької області, де точаться запеклі бої, і звідти записав звернення до українців.

«Ми зараз в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно не скорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, не просто герої – це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим, і всі повертаються переможцями до своїх родин. А перемога точно за нами! Слава Україні!», – сказав Вакарчук.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергій Череватий повідомив, що російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають,що російські загарбники готують наступальну операцію взяття Бахмута, яка може бути кульмінаційною. Зазначається, що росіяни здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції в Луганській області. На думку аналітиків, такі обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута, які очолює група «Вагнера», схоже, знижуються. 

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Теги: Святослав Вакарчук Океан Ельзи Україна перемога відео Бахмут

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