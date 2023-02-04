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З російського полону повернулись ще 116 українців (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З російського полону повернулись ще 116 українців (відео)
Україна повернула з полону 116 людей

Крім того Україна повернула тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців

Відбувся новий великий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 116 наших людей. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

«Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО», – повідомив Єрмак.

Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того Україна повернула тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні - Кулика Євгенія Олеговича.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Росії заявило про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові.

Теги: Міноборони військові обмін полоненими Україна Андрій Єрмак відео

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