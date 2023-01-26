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Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки
фото: Reuters

Ціна акцій піднялась на тлі новин про надання танків України

Рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard підштовхнуло акції компанії Rheinmetall, котра виготовляє цю техніку, до рекордного рівня. Про це повідомляє Голос Америки.

«Виконавчий директор провідної оборонної компанії Німеччини в галузі оборони Rheinmetall (RHMG.DE) покращив середньостроковий прогноз продажів групи, на тлі очікувань надходжень від збільшення витрат на оборону через війну в Україні», – йдеться у повідомленні.

Наразі вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки оцінюється приблизно в 10 млрд євро. Це в 2,5 рази більше, ніж минулого року.

«Я думаю про те, що може зробити зброя. Але я також думаю про те, що може статися, коли у вас немає зброї. Ви можете побачити це прямо зараз в Україні», – сказав голова Rheinmetall Паппергер.

Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від 300 до 350 млн євро продажів цього та наступного року.

Також за оцінками брокерської компанії, продажі боєприпасів можуть підвищити основний прибуток Rheinmetall на 32 млн євро щомісяця. Таким чином місячний прибуток групи може бути підвищений вдвічі.

Заснована в 1889 році для постачання боєприпасів для тодішньої Німецької імперії, компанія Rheinmetall продовжувала залишатися ключовим постачальником зброї для німецьких військових під час Першої та Другої світових воєн, під час яких компанію тимчасово націоналізували.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Теги: зброя Google Олександр Кравченко танки

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