На Печерську відкрився Латвійський сквер із Древом Сонця (фото)



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Площа у сквері вимощена у вигляді карти Латвії Фото: пресслужба мера Києва

Сквер облаштували за підтримки латвійських підприємців

Мер Києва Віталій Кличко разом із Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом відкрили Латвійський сквер у Печерському районі столиці. Зелену зону на розі вулиці Омеляновича-Павленка та Бутишевого провулку, неподалік метро «Арсенальна», облаштували за підтримки латвійських підприємств та приватних підприємців, а також небайдужих громадян Латвії та України за проектом архітектора з Латвії.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Заснування скверу було приурочене до сторіччя проголошення Латвійської Республіки, яке Латвія святкувала наприкінці минулого року.

Мер столиці подякував за велику допомогу Латвії для українських військових, які з 2014 року проходять реабілітацію в цій країні, та за жест підтримки України в ПАРЄ і багато інших добрих справ, зокрема, облаштування такого скверу в центрі Києва.

«Дуже добре, що сьогодні ми презентуємо цю гарну локацію в українській столиці, а найближчим часом у Ризі з'явиться Український сквер», - наголосив Кличко.

Минулого року Київрада перейменувала сквер у Латвійський. Тепер тут завершені всі роботи з облаштування: зробили нове якісне покриття доріжок та майданчиків, встановили нові бордюри, лави, здійснили озеленення, встановили полив.

Сквер передає атмосферу затишних ризьких дворів. Родзинкою зони відпочинку стане стела з зображенням древнього латиського символу – Древа Сонця, який за своїм символічним значенням подібний до українського Дерева Життя.

Площа у сквері вимощена у вигляді карти Латвії із позначками латвійських міст, які ввечері підсвічуватимуться.

«Ми розпочали цю роботу в 2017 році. І сьогодні хочу подякувати всім, хто допомагав та працював над цим проектом. Завдяки підтримці Київради та столичної влади цей майданчик отримав назву Латвійський сквер. Я сподіваюсь, що цей сквер залишиться символом дружби та співпраці між Латвією та Україною, Ригою та Києвом», - зазначив Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс.

Також на відкриття зеленої зони завітали міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та його колега з Латвії Едгар Рінкевичс.