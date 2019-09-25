Кличко пообіцяв відновлення руху швидкісного трамвая на Борщагівській гілці до 1 жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Днями на Борщагівському шляхопроводі відкрили автомобільний рух відремонтованою смугою в напрямку центру

До 1 жовтня буде відновлено рух швидкісного трамвая на Борщагівській гілці. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він також опублікував відео про те, як відбувається капітальний ремонт об’єкту.

«Тривають роботи з оновлення важливого об’єкту інфраструктури столиці – Борщагівського шляхопроводу. Днями там відкрили автомобільний рух відремонтованою смугою в напрямку центру. Аби якомога швидше закінчити ремонт всієї центральної смуги та відновити рух швидкісного трамваю, дорожники працюють практично цілодобово. Цього тижня демонтують два тимчасових трамвайних переїзди і з’єднають трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами. До 1 жовтня, як і обіцяли, рух швидкісного трамвая відновлять», – підкреслив мер столиці.

Він також зазначив, що завершуються роботи з ремонту п'яти станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки. Це будуть сучасні та комфортні станції.

«Шляхопровід, що з моменту здачі в експлуатацію в 1967 не зазнавав капітального ремонту, перебував в аварійному стані і потребував невідкладного оновлення. Роботи довелося здійснювати масштабні: ремонт опор, несучих конструкцій, мостового полотна автопроїздів, оновлення трамвайної частини та тротуарів. По суті, фахівцям за кілька місяців довелося фактично будувати новий шляхопровід», – зазначив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що до кінця 2019 року будівельники планують повністю відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. А з весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині шляхопроводу.

Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.