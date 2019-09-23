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    У Києві трамваї №№ 28, 33 щоночі 24, 25, 26 вересня змінюватимуть свої маршрути

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    У Києві трамваї №№ 28, 33 щоночі 24, 25, 26 вересня змінюватимуть свої маршрути

    Зміна маршрутів пов'язана з ремонтом трамвайних колій на перетині вулиць Миколи Закревського і Теодора Драйзера

    Щоночі 24, 25, 26 вересня буде змінено маршрути трамваїв №28 та №33. Ремонтують трамвайні колії на перетині вулиць Миколи Закревського і Теодора Драйзера, повідомили у КП «Київпастранс».

    Останні відправлення трамваїв №28 за власним маршрутом:

    від вул. Милославської – о 23:37, 23:42;

    від ст. м. «Лісова» – о 22:48, 22:53.

    Останні відправлення трамваїв №33 за власним маршрутом

    від вул. Сержа Лифаря – о 23:10, 23:33;

    від ДВРЗ – о 22:27, 22:38.

    Із 23:00 рух трамваїв буде організовано від ст. м. «Лісова» та від ДВРЗ до б-ру Перова.

    Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.

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