Києву загрожує екологічна катастрофа: забудовники хочуть знищити Совські ставки (відео)



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Нижній каскад Совських ставків розташований у Голосіївському районі столиці на 19 гектарах

Забудовники інвестують кошти у розкрутку шахрайської петиції з оманливою назвою «за створення парку»

Станом на 15 червня понад 5 тисяч киян підписали петицію проти проєкту Генерального плану Києва, який передбачає забудову нижнього каскаду Совських ставків. Відповідна петиція №9645 зареєстрована на порталі Київської міської ради.

Зазначається, що за діючим Генпланом на Совських ставках має бути зелена зона без жодних забудов.

Про це йдеться у пресрелізі ініціативної групи «Совські ставки нижній каскад».

Громада Київа дуже переймається долею нижнього каскаду Совських ставків, тому власними силами створили кліп про екологічну проблему столиці.

Нижній каскад Совських ставків розташований у Голосіївському районі столиці на 19 гектарах та складається з річки Совка, каскаду водойм та зеленої зони. Ставки очищують повітря від шкідливих викидів автомобілів, що утворюють затори на проспекті Лобановського. Вони також компенсують втрати кисню, до яких призводять робота аеропорту «Київ», крематорія та центрального автовокзалу. На Совських ставках водяться рідкісні рослини та тварини, у тому числі червонокнижні.

Хто хоче їх забудувати

ТОВ «Господарник» (код 30971302) ще у 2008 році за часів мера Леоніда Черновецького орендувала 19 гектарів нижнього каскаду Совських ставків. Ця компанія належить власнику мережі продовольчих магазинів «Фуршет» депутату Київради Ігорю Баленку. Він отримав землю на 15 років для будівництва ТРЦ, але у 2018 році змінив свої плани та просуває через Київраду проєкт будівництва 12-23-поверхових будинків, де будуть жити та працювати близько 8 тис. людей. Одним з інвесторів проєкту виступив депутат Київради Микола Негрич, пов’язаний із будівельною компанією ГЕОС Девелопмент.

Хто проти забудови

Проти забудови виступають мешканці прилеглих до Совських ставків мікрорайонів Совки, Ширма, Монтажник, багатоповерхівок на проспекті Лобановського та на вулиці Брожка. Серед організацій проти забудови орган самоорганізації населення «Совки», громадські організації «За Себе», «Екозагін», «Водний рух Київщини».

Активісти попереджають, що прихильники забудови створили схожу петицію з оманливою назвою «за створення парку», у тексті якої йдеться про будівництво житлового комплексу. Забудовники інвестують кошти у розкрутку шахрайської петиції, вона швидко набирає голоси.