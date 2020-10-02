Кличко заспокоїв: масової захворюваності на коронавірус у «Київпастрансі» немає



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На сьогодні в підрозділах «Київпастрансу» 11 випадків захворювання на коронавірус

На комунальному підприємстві «Київпастранс» сьогодні хворіють на коронавірус 11 співробітників різних підрозділів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

«На сьогодні в підрозділах «Київпастрансу» зафіксували 11 випадків захворювання на коронавірус: троє людей – працівники дирекції комунального підприємства, 2 випадки – в службі енергетичного забезпечення, 6 хворих – серед водіїв. Загалом, із березня на підприємстві захворіли 43 працівники, із них 32 вже одужали. Тому говорити про масовий характер захворюваності не можна», – сказав Кличко.

Він наголосив, що громадський транспорт – це зона підвищеного ризику. Щодня його послугами користується понад 1 мільйон пасажирів. Щодня на маршрути виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв КП «Київпастранс».

«Тому контроль за дотримання протиепідемічних правил має бути суворим. Із початку пандемії місто посилило дезінфекцію рухомого складу комунального транспорту. Двічі на день всі автобуси, тролейбуси та трамваї обробляють спеціальними розчинами. Також кожен працівник «Київпастрансу» перед виходом на маршрут проходить медичний огляд. У випадку виявлення симптомів хвороби працівникам в обов'язковому порядку роблять тест на коронавірус. Тестують і колег, які контактували з хворим», - розповів Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.