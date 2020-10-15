На київському фунікулері сталась аварія



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Київський фунікулер у серпні пройшов щорічні ремонтні роботи

Фунікулер не працює з технічних причин

У Києві затримується рух фунікулера з технічних причин. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

На місце викликано відповідальну службу підприємства.

Орієнтовно фунікулер відновить рух об 11:30.

Нагадаємо, влітку київський фунікулер закривався на щорічні ремонті роботи. Повідомлялося, що під час планового щорічного ремонту фунікулера спеціалісти провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу. Також були замінені колеса вагонів і частково обшивка. Ще одна важлива складова щорічного ремонту – перевірка систем безпеки. Вагони успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

Роботу фунікулера було відновлено 21 серпня.