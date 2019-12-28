Кличко в костюмі Санта-Клауса відкрив рух Шулявським мостом (відео)



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Першим по мосту проїхав мер Віталій Кличко

Рух новим Шулявським мостом з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка відкрито

Сьогодні, 28 грудня, близько 13-ї години було відкрито рух транспорту Шулявським мостом.

Першим мостом проїхав на квадроциклі у костюмі Сант-Клауса мер Києва Віталій Кличко. Далі за ним поїхали інші автомобілі, які під час руху сигналили, вітаючи відкриття Шулявського мосту.

Нагадаємо, відбулися випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

За традицією, мер Віталій Кличко стояв разом з будівельниками, що зводили міст, під прогоновими будовами конструкції, коли розпочалися випробування і на шляхопровід заїхали вантажівки.

Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

При динамічному навантаженні вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст перебував під вагою у 240 тонн.

Спеціальне обладнання під час навантажень зібрало необхідну інформацію. Експерти порівняли відповідність заявлених характеристик мосту тим показникам, що зафіксувала техніка.

Як повідомляв раніше Кличко, рух транспорту Шулявським мостом планують запустити до кінця цього тижня.

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