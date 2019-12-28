Новорічний подарунок киянам: як відкривали рух Шулявським мостом (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко відкрив рух Шулявським мостом Фото: пресслужба мера Києва

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу планують завершити до літа наступного року

Сьогодні, 28 грудня, мешканці Києва отримали Новорічний подарунок: мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. А за мером вже поїхав автотранспорт новим шляхопроводом.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Ми обіцяли відкрити проїзд новим шляхопроводом до кінця 2019 року, і сьогодні ви вже бачите тут рух автотранспорту. Я хочу подякувати всім, хто працював і працює над реконструкцією Шулявського шляхопроводу. І подякувати киянам, які терпіли цей час незручності, пов’язані з будівництвом. Сьогодні мешканці столиці отримали новорічний подарунок!» - заявив Кличко.

Він зазначив, що напередодні відкриття відбулися випробування конструкції шляхопроводу 30-ти тонними МАЗами. Міст навантаження витримав. Також Кличко підкреслив, що жоден шляхопровід в Україні, за словами будівельників, ще не зводили в такі стислі терміни. Попередньо на реконструкцію шляхопроводу заявляли термін 17 місяців. А основну фазу робіт зі зведення фактично нового мосту здійснили за 9 місяців. Кличко нагадав, що 17 березня цього року перекрили проїзд Шулявським шляхопроводом і почався процес демонтажу старої, «втомленої» конструкції.

«Далі на будмайданчику з’явилася сучасна потужна техніка. Суперкран, мегадомкрат. Завозили металоконструкції, збирали прогони, відливали з бетону підпірні стінки і опори. Поступово новий шляхопровід набував обрисів. Тут працювали і продовжують роботи найкращі вітчизняні спеціалісти. Були запрошені експерти з Нідерландів, Німеччини. Тут застосовували найновіші технології будівництва. Від підняття і встановлення прогонів голландським супердомкратом до асфальтування полімерним асфальтобетоном», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що це - не фінальна фаза реконструкції шляхопроводу. На черзі демонтаж п’ятого цеху заводу «Більшовик», будівництво право- і лівоповоротних з’їздів, облаштування велодоріжки. Всі ці роботи планують завершити до літа наступного року.

«Також зазначу, що окрім будівництва шляхопроводу тут здійснили великий обсяг робіт на прилеглій території. Перенесли частину колектора, тепломереж, інженерних комунікацій. Саме це в основному потягло додаткові кошти», - наголосив Кличко.

За словами мера, всю документацію по будівництву шляхопроводу передадуть в Науково-дослідний Інститут судових експертиз для висновків щодо відповідності вартості здійснених робіт заявленому кошторису.

Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.