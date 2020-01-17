Шулявський міст повільно починає перетворюватися на розв’язку (відео)



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Роботи на бічних заїздах на Шулявський шляхопровід Фото: скріншот відео

Будівельні роботи зосереджені на бічних заїздах і з'їздах шляхопроводу

Шулявський шляхопровід повільно, але вірно рухається у напрямку від мосту до розв'язки:

Зараз основні сили будівельників зосереджені на бічних з'їздах і заїздах. Результати роботи проступають все виразніше. Про це повідомив незалежний міський оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цікава робота відбувається на прямому заїзді з вулиці Гетьмана. Там триває робота з облаштування технічного консольного тротуару на прямому заїзді з вулиці Гетьмана. Для цього вже встановлюють карнизні блоки, роблять опалубку.

Тривають демонтажні роботи на бічному заїзді і монтажні на з'їзді на Святошин.

Крім того, продовжуються роботи з перекладання комунікацій - водопровід і каналізація.

Нагадаємо, 28 грудня мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. А за мером вже поїхав автотранспорт новим шляхопроводом.

Він підкреслив, що це - не фінальна фаза реконструкції шляхопроводу. На черзі демонтаж п’ятого цеху заводу «Більшовик», будівництво право- і лівоповоротних з’їздів, облаштування велодоріжки. Всі ці роботи планують завершити до літа наступного року.

Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.

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