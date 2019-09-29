В понеділок у Києві відновлять рух швидкісного трамваю. Кличко перевірив, як відремонтували лінію



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: kiev.klichko

Всього на Борщагівській лінії швидкісного трамваю 12 станцій

Мер Києва Віталій Кличко в неділю, 29 вересня, перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамваю. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи.

Про це йдеться на сайті мера столиці.

«Завтра – в понеділок – ми відновлюємо роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамваю для пасажирів. А сьогодні трамваї курсують в тестовому режимі», – сказав Кличко, проїхавшись на трамваї Борщагівською лінією.

Також найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна». Проте уже з завтрашнього дня ними безперешкодно можуть користуватися пасажири. Там здійснили повний ремонт електропостачання, оновили платформи та вхідні групи. Також облаштували станції тактильною плиткою для пасажирів з вадами зору. На кожній станції працюватиме пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановили термінали готівкового та безготівкового розрахунку. Всього ж на Борщагівській лінії швидкісного трамваю 12 станцій. У день ця лінія перевозить 180 тисяч пасажирів.

«Ми оновлюємо рухомий склад трамваїв. Закуповуємо сучасні трамваї п’ятого покоління – з низькою підлогою, кондиціонуванням. Наступного року плануємо закупити 25 нових трамваїв у різних виробників. Це і Pesa, і «Татра-Юг», і львівський «Електрон»,- додав мер.

Борщагівський шляхопровід, що з моменту здачі в експлуатацію в 1967 році не зазнавав капітального ремонту, перебував уже в аварійному стані. Тому потребував невідкладного оновлення. По суті, за кілька місяців довелося будувати новий шляхопровід, причому – без повного перекриття руху. На об’єкті встановили нові балки, що стали основою нової проїжджої частини мосту. Облаштували нову монолітну плиту та нову гідроізоляцію. Нові деформаційні шви. Паралельно тривали роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Також фахівцям довелося реставрувати нижню частину мосту – знімати старий шар бетону та встановлювати нові металеві конструкції. Загальна довжина шляхопроводу складає 167 метрів. Але капітальний ремонт роблять і на під’їздах до об’єкта. Тож довжина ділянки ремонту становить 270 м.

Тиждень тому відкрили рух автомобільного транспорту в напрямку центру міста по одній відремонтованій смузі руху шляхопроводом.

«Щодо самого шляхопроводу. Ми продовжуємо роботи. Вже до кінця 2019 року будівельники планують повністю відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині шляхопроводу. І влітку наступного року ми повністю відновимо автосполучення», – наголосив мер Києва.

Нагадаємо, Кличко пообіцяв, що Шулявський шляхопровід відкриють до кінця року.