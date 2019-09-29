В понеділок у Києві відновлять рух швидкісного трамваю. Кличко перевірив, як відремонтували лінію
Мер Києва Віталій Кличко
Всього на Борщагівській лінії швидкісного трамваю 12 станцій
Мер Києва Віталій Кличко в неділю, 29 вересня, перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамваю. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи.
Про це йдеться на сайті мера столиці.
«Завтра – в понеділок – ми відновлюємо роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамваю для пасажирів. А сьогодні трамваї курсують в тестовому режимі», – сказав Кличко, проїхавшись на трамваї Борщагівською лінією.
Також найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна». Проте уже з завтрашнього дня ними безперешкодно можуть користуватися пасажири. Там здійснили повний ремонт електропостачання, оновили платформи та вхідні групи. Також облаштували станції тактильною плиткою для пасажирів з вадами зору. На кожній станції працюватиме пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановили термінали готівкового та безготівкового розрахунку. Всього ж на Борщагівській лінії швидкісного трамваю 12 станцій. У день ця лінія перевозить 180 тисяч пасажирів.
«Ми оновлюємо рухомий склад трамваїв. Закуповуємо сучасні трамваї п’ятого покоління – з низькою підлогою, кондиціонуванням. Наступного року плануємо закупити 25 нових трамваїв у різних виробників. Це і Pesa, і «Татра-Юг», і львівський «Електрон»,- додав мер.
Тиждень тому відкрили рух автомобільного транспорту в напрямку центру міста по одній відремонтованій смузі руху шляхопроводом.
«Щодо самого шляхопроводу. Ми продовжуємо роботи. Вже до кінця 2019 року будівельники планують повністю відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині шляхопроводу. І влітку наступного року ми повністю відновимо автосполучення», – наголосив мер Києва.
Нагадаємо, Кличко пообіцяв, що Шулявський шляхопровід відкриють до кінця року.