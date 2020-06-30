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    Велосмуга, парковка, нове покриття: як оновиться одна з історичних вулиць Києва (фото)

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    Мер Києва Віталій Кличко побував на місці&nbsp;ремонту вулиці Івана Франка - Велосмуга, парковка, нове покриття: як оновиться одна з історичних вулиць Києва (фото)
    Мер Києва Віталій Кличко побував на місці ремонту вулиці Івана Франка
    Фото: пресслужба мера Києва

    У Києві тривають ремонти на багатьох дорогах

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває ремонт вулиці Івана Франка. Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

    Мер також оприлюднив декілька фото.

    «Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру нашого міста. Зокрема, дороги, що не бачили ремонту по кілька десятків років», - зазначив Кличко.

    «Сьогодні зранку перевіряв, як триває ремонт вулиці Івана Франка. Це - одна з історичних вулиць у центрі столиці. На ній повністю відремонтують тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштують нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкують і зону для паркування авто. Також передбачать місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановлять нове LED-освітлення», - розповів він.

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    Велосмуга, парковка, нове покриття: як оновиться одна з історичних вулиць Києва (фото)
    Велосмуга, парковка, нове покриття: як оновиться одна з історичних вулиць Києва (фото)
    Велосмуга, парковка, нове покриття: як оновиться одна з історичних вулиць Києва (фото)

    Кличко додав, що тривають ремонтні роботи й на багатьох інших об’єктах інфраструктури столиці.

    Віталій Кличко Київ дороги ремонт
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