Велосмуга, парковка, нове покриття: як оновиться одна з історичних вулиць Києва (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко побував на місці ремонту вулиці Івана Франка Фото: пресслужба мера Києва

У Києві тривають ремонти на багатьох дорогах

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває ремонт вулиці Івана Франка. Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

Мер також оприлюднив декілька фото.

«Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру нашого міста. Зокрема, дороги, що не бачили ремонту по кілька десятків років», - зазначив Кличко.

«Сьогодні зранку перевіряв, як триває ремонт вулиці Івана Франка. Це - одна з історичних вулиць у центрі столиці. На ній повністю відремонтують тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштують нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкують і зону для паркування авто. Також передбачать місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановлять нове LED-освітлення», - розповів він.

Кличко додав, що тривають ремонтні роботи й на багатьох інших об’єктах інфраструктури столиці.