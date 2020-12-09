На одній із найстаріших станцій київського метро розпочався ремонт

«Шулявська» стане більш доступною для маломобiльних людей

На станції «Шулявська» київського метрополітену розпочався капітальний ремонт. Після ремонту станція стане більш доступною для маломобiльних груп населення. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

«Столична транспортна інфраструктура стає більш дружньою до маломобільних людей. У рамках ремонту станції «Шулявська» влаштують тактильні смуги, замінять двері вхідної групи на нові зі збільшеною шириною дверних полотен, оновлять систему гучномовного зв’язку, навігацію, відеонагляд та встановлять тактильні покажчики для людей із порушеннями зору. Також встановлять нові турнікети, як на станціях «Сирець» та «Площа Льва Толстого», – зазначив Осипов.

Він нагадав, що цього року були капітально відремонтовані дві станції метрополітену – «Лук’янівська» та «Сирець». Обидві облаштовані за програмою доступності.

Станція «Шулявська» розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями «Берестейська» і «Політехнічний інститут». Відкрита 5 листопада 1963 року у складі другої черги будівництва під назвою «Завод «Більшовик». Нинішня назва — з 2 лютого 1993 року.

Станція має три підземних зали — середню і дві зали з посадковими платформами. Зали станції з'єднані між собою рядами проходів-порталів, які чергуються з пілонами. Середня зала з'єднана з наземним вестибюлем двома ескалаторними тунелями, між котрими розміщений проміжний вестибюль.