Кличко заклав капсулу на місці спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам – захисникам України



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«За понад шість років війни з Росією за незалежність – на Сході нашої держави боролася 31 тисяча киян» - Кличко

Церемонія відбулася біля приміщення Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

Мер Києва Віталій Кличко взяв учать у церемонія закладання капсули на місці спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам – учасникам антитерористичної операції.

Церемонія відбулася біля приміщення Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого на вулиці Михайла Грушевського. Участь в ній взяли також родини загиблих військовослужбовців та добровольців.

«Ми схиляємося перед нашими Героями – хто захищав і хто сьогодні продовжує захищати Україну. І шануємо пам’ять тих, хто поклав життя за свободу і незалежність нашої держави. 29 серпня – трагічна дата в новітній українській історії. В цей день, 6 років тому регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким мали виходити українські бійці з Іловайську. Назва міста Іловайськ стала синонімом слова пекло», – сказав Кличко.

Він зазначив, що за понад шість років війни з Росією за незалежність – на Сході нашої держави боролася 31 тисяча киян. Та, на жаль, загинули 398 героїв.

«І наш спільний обов’язок – віддати нашу шану і увіковічнити пам’ять про наших полеглих героїв-захисників. Міська влада бере зобов’язання спорудити Меморіал пам’яті загиблим киянам – захисникам. І сьогодні ми заклали капсулу на місці, де буде майбутній Меморіал», – підкреслив мер столиці.

Також біля Михайлівського Золотоверхого собору відбулася поминальна панахида за загиблими героями-захисниками. Разом з киянами Віталій Кличко вшанував пам’ять воїнів та поклав квіти до стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні.

Нагадаємо, Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників України.