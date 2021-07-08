Київрада зібралась на засідання: на розгляд винесено понад 600 питань

У порядку денному засідання міськради рекордна кількість проєктів рішень

У четвер, 8 липня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

У порядку денному Київради 607 проєктів рішень, серед яких 588 стосуються містобудування та землекористування.

Зокрема, Київрада сьогодні може затвердити програму «Діти. Родина. Столиця на 2022-2024 роки», зобов'язати державні установи платити кошти за використання комунальних приміщень і т.д.

Порядок денний пленарного засідання 8 липня 2021 року

Для перегляду натисність на документ

Ведеться онлайн-трансляція засідання.

Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві забудовнику ТОВ «Грааль».