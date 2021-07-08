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    Київрада зібралась на засідання: на розгляд винесено понад 600 питань

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    Київрада двічі на місяць проводить пленарні засідання - Київрада зібралась на засідання: на розгляд винесено понад 600 питань
    Київрада двічі на місяць проводить пленарні засідання
    Фото: Київрада

    У порядку денному засідання міськради рекордна кількість проєктів рішень

    У четвер, 8 липня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    У порядку денному Київради 607 проєктів рішень, серед яких 588 стосуються містобудування та землекористування.

    Зокрема, Київрада сьогодні може затвердити програму «Діти. Родина. Столиця на 2022-2024 роки», зобов'язати державні установи платити кошти за використання комунальних приміщень і т.д.

    Порядок денний пленарного засідання 8 липня 2021 року

    Для перегляду натисність на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві забудовнику ТОВ «Грааль».

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Київрада зібралась на засідання: на розгляд винесено понад 600 питань