Кличко зняв з розгляду питання про скандальне будівництво меморіального комплексу в Бабиному Яру

Питання будівництва меморіалу в Бабиному Яру викликало гострі дискусії в Київраді

Сьогодні, 11 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради планувалося розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду земельних ділянок. Це питання викликало неоднозначні дискусії в багатьох фракціях. Про це повідомила депутатка від партії «Удар» Юлія Лимар на своїй сторінці у Facebook.

За пропозицією мера Києва Віталія Кличка, в перерві представники Фонду презентували концепцію меморіалу.

«Але очевидно, що питання непросте і точно неоднозначне. Мер ухвалив рішення зняти це резонансне питання з порядку денного, і доручив прокомунікувати з громадою Києва таким чином, щоб вийти на підтримку більшості фракцій», – повідомила Лимар.

Найближчим часом буде презентація для депутатів цього проекту.

Нагадаємо, 27 січня члени постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації «Фонд Пам’яті «Бабин Яр» трьох земельних ділянок на території Бабиного Яру.

Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.

Нагадаємо, група авторів під керівництвом скандального російського режисера Іллі Хржановського представила художню концепцію майбутнього Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

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