Під меморіал «Бабин Яр» віддали ще три земельні ділянки

Рішення щодо передачі ділянок в оренду Фонду Пам’яті «Бабин Яр» має затвердити Київрада

27 січня члени постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації «Фонд Пам’яті «Бабин Яр» трьох земельних ділянок на території Бабиного Яру.

Про це повідомляє Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Вказані земельні ділянки прилягають до інших ділянок, які вже знаходяться в оренді фонду.





Ділянки, передані в оренду благодійній організації «Фонд Пам’яті «Бабин Яр»

«Десятиліттями ці ділянки перебувають в занедбаному стані. Одна з них раніше використовувалася як виробнича база під час будівництва станції метро «Дорогожичі» і досі є засміченою», - зазначили в Меморіальному центрі.

Дві з цих ділянок належать до території колишнього єврейського кладовища, тому важливо зберегти цю землі від потенційної забудови.

«Передача цих ділянок в оренду дозволить нам запропонувати комплексне ландшафтне рішення», - додали Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр».

Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.

Нагадаємо, група авторів під керівництвом скандального російського режисера Іллі Хржановського представила художню концепцію майбутнього Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

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