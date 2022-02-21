Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні (фото)

Місто надає щорічну матеріальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні та постраждалим під час Революції Гідності

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні та пораненими учасниками Революції Гідності. Подвиг Героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання.

Мер Києва вручив подяки та почесні грамоти до Днів пам’яті Героїв Небесної Сотні членам родин Героїв Небесної Сотні та пораненим і активним учасникам Революції Гідності. Всього вручили 17 подяк і три почесних грамоти. Також Кличко обговорив проблеми, які хвилюють сьогодні родини Героїв Небесної Сотні та поранених учасників Революції Гідності.

«У ці дні Україна згадує трагічні події на Майдані та вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні, які вісім років тому віддали свої життя за європейське майбутнє, за незалежність і гідність українського народу. За перемогу в Революції гідності тоді ми заплатили високу ціну. – Загинули сто найвідданіших патріотів. Які були чиїмись батьками, чоловіками, братами, синами. Я розумію, що біль у серці житиме з вами завжди і ніякими словами чи матеріальними виплатами його не можна залікувати. Проте важливо, щоб пам’ять про наших Героїв жила вічно. А ми, як влада, підтримуємо родини тих, хто віддав життя за європейське майбутнє України. А також тих, хто отримали тоді поранення. Все, що ми можемо зробити, ми крок за кроком робимо», – сказав Кличко.

Кличко зауважив, що у 2014 році, після Революції гідності, українське суспільство зробило вибір на користь демократичних принципів. Проте Росія ніяк не вгамує свої імперські прагнення. За всі часи незалежності Україна ще ніколи не стояла перед такою загрозою – загрозою своїй державності, територіальній цілісності, своїм громадянам..

Він зазначив, що місто надає щорічну матеріальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні та постраждалим під час Революції Гідності, щомісячну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв, неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, непрацездатним батькам, дружинам Героїв Небесної Сотні.

Так, члени сімей загиблих киян – Героїв Небесної Сотні та постраждалі під час Революції Гідності отримують матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, кошти на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні у стаціонарі. В тому числі в ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока. Сприяння в першочерговому влаштуванні їх дітей до садочків, пільги на харчування дітей – учнів 1-11 класів у школах. А також здійснюють оздоровлення дітей киян – Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності в супроводі одного з батьків.

Місто надає одноразову матеріальну допомогу членам сімей киян-Героїв Небесної Сотні за одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Також члени родин Героїв Небесної Сотні отримують такі ж пільги, як і учасники АТО/ООС. Таке рішення ухвалила Київрада ще у 2016 році.

Щодо забезпечення житлом – місто виділило 19 квартир для відповідної категорії осіб: 9 квартир – родинам Героїв Небесної сотні, 10 квартир – пораненим учасникам Революції Гідності.

Нагадаємо, у неділю, 20 лютого, у центрі Києва відбулися масові акції з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Так, на Майдані Незалежності відбулося віче, у якому взяли участь близько тисячі людей.

Також 20 лютого у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні.