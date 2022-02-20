  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)

    У храмі були присутні і родичі полеглих героїв - У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У храмі були присутні і родичі полеглих героїв
    фото: ukrinform.ua

    Родичі загиблих долучилися до богослужіння

    У кафедральному Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря відслужили панахиду за загиблими вісім років тому учасниками Революції Гідності. До богослужіння долучилися родичі Героїв Небесної Сотні, повідомляє «Укрінформ».

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)
    фото: ukrinform.ua

    Раніше у неділю біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбувся церемоніал вшанування пам’яті загиблих. У ході заходу також пройшла панахида за полеглими.

    У неділю, 20 лютого, в Україні громадяни шанують День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня загинуло найбільше учасників Майдану – 47 людей. Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

    Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

    Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

    Читайте також:
    Теги: Київ акція Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні (фото)