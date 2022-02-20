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    Зеленський з дружиною вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні (відео)

    Президент та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі героїв - Зеленський з дружиною вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні (відео)
    Президент та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі героїв
    фото: кадр з відео

    Зеленський з дружиною вдарили у Дзвін гідності

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні. Відео опубліковано в Telegram-каналі президента.

    У неділю, 20 лютого, в Україні громадяни шанують День Героїв Небесної Сотні. У 2014 році цього дня загинуло найбільше учасників Майдану – 47 людей. Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

    Крім того, Зеленський з дружиною вдарили у Дзвін гідності, встановлений поруч з хрестом.

    Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

    Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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    Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді
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    Зеленський з дружиною вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні (відео)