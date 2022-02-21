Можливе вторгнення Росії: яка ситуацію у прикордонних районах Київщини

Охоронці кордону запевнили, що пильно стежать за рубежем, а також за діями на суміжній території

Для моніторингу ситуації працює патрульна авіація та застосовуються безпілотники

На тлі можливого вторгнення Росії, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, зокрема й на ділянці в межах Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники не фіксували перетину кордону. Водночас в рамках спільних військових навчань Білорусі та РФ не виключено переміщення техніки поряд з державним кордоном України.

Охоронці кордону запевнили, що пильно стежать за рубежем, а також за діями на суміжній території. Для моніторингу ситуації працює патрульна авіація та застосовуються безпілотники.

Держприкордонслужба закликає всіх перевіряти інформацію, яка нині активно поширюється на різних ресурсах, довіряти тільки офіційним джерелам і просить всіх зберігати спокій.

Закликає не панікувати й начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, який у неділю, 20 лютого, відвідав Чорнобильську зону та перевірив несення служби правоохоронцями.

«Ми продовжуємо нести службу у посиленому варіанті на Київщині, а особливо – у прикордонних районах. Приємно відзначити, що разом з поліцією пліч-о-пліч стоять Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Збройні сили України. Єдність силовиків в дії!», – відзначив Андрій Нєбитов.

За його словами, у Чорнобильську зону жодна військова техніка з Білорусі не заходила. Інформація, яка поширюється у деяких ЗМІ, стосовно можливого перетину кордону військовою технікою, не підтвердилась.

Раніше зону відчуження закрили для туристів з 20 лютого до 20 березня. Офіційно, це пов’язано «з особливим режимом перевезення відпрацьованого ядерного палива» та «проведенням профілактичних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру».

Тим часом, в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх. Також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових.