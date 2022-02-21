У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні: зворушливі фото

20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану

У неділю, 20 лютого, у центрі Києва відбулися масові акції з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Так, на Майдані Незалежності відбулося віче, у якому взяли участь близько тисячі людей.

На алеї Героїв Небесної Сотні та біля екуменічного храму Архістратига Михайла та Українських Новомучеників – відбулася міжконфесійна панахида за Героями Небесної Сотні та запалення лампадок.

Також в Києві на Алеї Героїв Небесної сотні у центрі столиці засяяли Промені гідності. Із трьох локацій на алеї у неділю ввечері в небо «злетіли» 100 променів.

За задумом авторів інсталяція символізує душі загиблих Героїв Небесної Сотні, які здіймаються у небеса. Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди.

фото: Олена Халімон/Facebook

Також 20 лютого у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Героями Небесної Сотні.

В Україні згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначають 20 лютого День пам’яті Героїв Небесної сотні. Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції Гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.