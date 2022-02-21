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    Глава МЗС Німеччини різко звернулася до глави Кремля

    Анналена Бербок наголосила, що союзники дуже уважно спостерігають за ситуацією і бачать усі провокації та поширювану дезінформацію - Глава МЗС Німеччини різко звернулася до глави Кремля
    Анналена Бербок наголосила, що союзники дуже уважно спостерігають за ситуацією і бачать усі провокації та поширювану дезінформацію
    фото: dpa

    Бербок звернулася до російського керівництва із закликом: «Не грайте людськими життями… Повертайтеся за стіл переговорів»

    Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила керівництво Росії у безвідповідальній грі з життями людей на окупованих територіях і закликала Москву повернутися за стіл переговорів. Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

    «Ця гра російського уряду з мирним населенням, з людьми на окупованих територіях з обох боків (лінії розмежування - ред.), є безвідповідальною», – наголосила Бербок.

    За її словами, викликають занепокоєння постійні порушення режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями.

    Глава МЗС Німеччини наголосила, що союзники дуже уважно спостерігають за ситуацією і бачать усі провокації та поширювану дезінформацію.

    «У руках Росії – завершити цю кризу», – підкреслила глава німецького МЗС.

    Вона звернулася до російського керівництва із закликом: «Не грайте людськими життями… Повертайтеся за стіл переговорів».

    Водночас міністерка привітала ініціативу щодо проведення зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, але дала чітко зрозуміти, що в переговорах з Росією є «червоні лінії».

    «Основа нашого співіснування, міжнародне право, наші європейські договори – вони не підлягають обговоренню», – заявила вона.

    Нагадаємо, журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України. Він наголосив, що найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді.

    Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

    Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.

    21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: МЗС Росія Німеччина війна Путін агресія Україна Анналена Бербок
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    Глава МЗС Німеччини різко звернулася до глави Кремля