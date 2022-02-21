Глава МЗС Німеччини різко звернулася до глави Кремля

Анналена Бербок наголосила, що союзники дуже уважно спостерігають за ситуацією і бачать усі провокації та поширювану дезінформацію

Бербок звернулася до російського керівництва із закликом: «Не грайте людськими життями… Повертайтеся за стіл переговорів»

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила керівництво Росії у безвідповідальній грі з життями людей на окупованих територіях і закликала Москву повернутися за стіл переговорів. Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

«Ця гра російського уряду з мирним населенням, з людьми на окупованих територіях з обох боків (лінії розмежування - ред.), є безвідповідальною», – наголосила Бербок.

За її словами, викликають занепокоєння постійні порушення режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що союзники дуже уважно спостерігають за ситуацією і бачать усі провокації та поширювану дезінформацію.

«У руках Росії – завершити цю кризу», – підкреслила глава німецького МЗС.

Вона звернулася до російського керівництва із закликом: «Не грайте людськими життями… Повертайтеся за стіл переговорів».

Водночас міністерка привітала ініціативу щодо проведення зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, але дала чітко зрозуміти, що в переговорах з Росією є «червоні лінії».

«Основа нашого співіснування, міжнародне право, наші європейські договори – вони не підлягають обговоренню», – заявила вона.

Нагадаємо, журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України. Він наголосив, що найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді.

Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.

21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.

Джерело: Укрінформ