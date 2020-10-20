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    «Трохи побитий»: у Києві пенсіонерка дала жорстку відсіч грабіжнику (фото)

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    Нападнику&nbsp;добряче дісталося від пенсіонерки - «Трохи побитий»: у Києві пенсіонерка дала жорстку відсіч грабіжнику (фото)
    Нападнику добряче дісталося від пенсіонерки
    Фото: Киев без цензуры

    66-річна жінка чинила супротив злодію

    У ніч на вівторок, 20 жовтня, близько другої години на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що біля лікарні швидкої медичної допомоги на Братиславській, 3 невідомий чоловік пограбував пенсіонерку. У 66-річної жінки злодій силою відібрав рюкзак.

    Про нічне пограбування повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Надаючи прикмети грабіжника правоохоронцям, жінка розповіла, що нападник «може бути трохи побитим», оскільки вона чинила супротив негіднику.

    Невдовзі правоохоронці побачили на ділянці між вулицями Шолом-Алейхема та Миропільською молодика, який підпадав під опис: із рюкзаком і «трохи побитий».

    Як свідчать оприлюднені фото затриманого, йому добряче дісталося від пенсіонерки.

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    Жінка впізнала і грабіжника, і свій рюкзак у нього.

    У коментарях під дописом люди захоплюються діями жінки. Щоправда, дехто висловлює здивування, що пенсіонерка робила серед ночі на вулиці.


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    Як повідомлялося, в Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн

    Національна поліція України Київ пограбування грабіжники жінка злочин злочинець
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