«Трохи побитий»: у Києві пенсіонерка дала жорстку відсіч грабіжнику (фото)



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Нападнику добряче дісталося від пенсіонерки Фото: Киев без цензуры

66-річна жінка чинила супротив злодію

У ніч на вівторок, 20 жовтня, близько другої години на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що біля лікарні швидкої медичної допомоги на Братиславській, 3 невідомий чоловік пограбував пенсіонерку. У 66-річної жінки злодій силою відібрав рюкзак.

Про нічне пограбування повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Надаючи прикмети грабіжника правоохоронцям, жінка розповіла, що нападник «може бути трохи побитим», оскільки вона чинила супротив негіднику.

Невдовзі правоохоронці побачили на ділянці між вулицями Шолом-Алейхема та Миропільською молодика, який підпадав під опис: із рюкзаком і «трохи побитий».

Як свідчать оприлюднені фото затриманого, йому добряче дісталося від пенсіонерки.

Жінка впізнала і грабіжника, і свій рюкзак у нього.

У коментарях під дописом люди захоплюються діями жінки. Щоправда, дехто висловлює здивування, що пенсіонерка робила серед ночі на вулиці.





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