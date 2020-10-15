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    У Гідропарку затримали дует клофелінщиків

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    Зловмисники непомітно підсипали жертві у напій психотропну речовину - У Гідропарку затримали дует клофелінщиків
    Зловмисники непомітно підсипали жертві у напій психотропну речовину
    Фото ілюстративне

    До злочинів причетні громадянин Азербайджану та українка

    Столичними правоохоронцями припинено злочинну діяльність групи осіб, які вчиняли розбійні напади із застосуванням психотропних речовин у Гідропарку у Дніпровському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

    Так, перебуваючи на території парку відпочинку «Гідропарк», зловмисники підшуковували жертв, яким під час спільного вживання алкогольних напоїв непомітно підсипали у напій психотропну речовину. Після того, як потерпілі знепритомнювали, зловмисники відбирали у них цінні речі.

    Причетними до вчинення розбійних нападів виявились 30-річний громадянин Азербайджану та 27-річна громадянка України.

    Обом спільникам повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 с. 187 КК України.

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території столичного регіону та встановлюється особи можливих спільників.

    Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва правоохоронці затримали жінку, яка підсипала в алкоголь знайомому медпрепарат та викрала його речі.

    прокуратура Київ кримінал пограбування Гідропарк злочин
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