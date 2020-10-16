Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)



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Злодії пограбували чоловіка, який обмінював валюту Фото: Київська міська прокуратура

У зловмисників виявлена велика сума викрадених грошей і гранати

За клопотанням прокуратури судом взято під варту двох осіб, затриманих за вчинення розбійного нападу у центрі Києва.

Підозрюваних заарештовано на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 13 жовтня, перебуваючи на бульварі Лесі Українки у Києві, вказані особи вчинили розбійний напад на громадянина, який обмінював валюту. Заволодівши сумкою з грішми, зловмисники втекли з місця злочину.

Працівники поліції під час спецоперації затримали групу зловмисників на Хрещатику.

Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті спецпризначенці застосували табельну вогнепальну зброю.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.

Злодіями виявилися громадяни Грузії, раніше судимі за майнові злочини.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України.

Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території Києва та в інших регіонах України.