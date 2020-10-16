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    Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)

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    Злодії пограбували чоловіка, який обмінював валюту - Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)
    Злодії пограбували чоловіка, який обмінював валюту
    Фото: Київська міська прокуратура

    У зловмисників виявлена велика сума викрадених грошей і гранати

    За клопотанням прокуратури судом взято під варту двох осіб, затриманих за вчинення розбійного нападу у центрі Києва.

    Підозрюваних заарештовано на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Нагадаємо, 13 жовтня, перебуваючи на бульварі Лесі Українки у Києві, вказані особи вчинили розбійний напад на громадянина, який обмінював валюту. Заволодівши сумкою з грішми, зловмисники втекли з місця злочину.

    Працівники поліції під час спецоперації затримали групу зловмисників на Хрещатику. 

    Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті спецпризначенці застосували табельну вогнепальну зброю.

    Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.

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    Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)
    Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)
    Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)
    Заарештовано грабіжників, яких зі стріляниною затримали на Хрещатику (фото)

    Злодіями виявилися громадяни Грузії, раніше судимі за майнові злочини.

    Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України.

    Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території Києва та в інших регіонах України.

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