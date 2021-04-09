Шмигаль відповів Кличку на заклики про загальнонаціональний локдаун: пропонує призначити нового очільника КМДА

Прем’єр-міністр переконаний, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, столиця зможе швидко пройти «ковідний пік».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонує призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти Covid-19 у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА», – написав Шмигаль.

Він додав, що на сьогодні місто Київ залишається в червоній зоні, але впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти «ковідний пік».

«Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого нокдауну», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.