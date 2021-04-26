Грип відступає: у Києві захворюваність знижується кілька неділь поспіль

Захворюваність на грип і ГРВІ у Києві знизилась на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем

У Києві з 19 по 25 квітня зареєстровано 14749 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 33,7%. Наразі показник захворюваності становить 497. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3032 (зниження на 24,7%), дорослих – 11717 осіб (зниження на 20,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 20,6%, а на попередньому тижні – 21,4%. 40% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 27,9% – зареєстровано 1213 випадки.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 961 особу, із них 42 дітей.

Нагадаємо, з 5 по 11 квітня у столиці було зареєстровано 23184 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4,3%.