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    Грип відступає: у Києві захворюваність знижується кілька неділь поспіль

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    Минулого тижня грип і ГРВІ виявлено у 11,7 тис. дорослих киян - Грип відступає: у Києві захворюваність знижується кілька неділь поспіль
    Минулого тижня грип і ГРВІ виявлено у 11,7 тис. дорослих киян
    Фото з відкритих джерел

    Захворюваність на грип і ГРВІ у Києві знизилась на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем

    У Києві з 19 по 25 квітня зареєстровано 14749 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 33,7%. Наразі показник захворюваності становить 497. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3032 (зниження на 24,7%), дорослих – 11717 осіб (зниження на 20,6%).

    У структурі захворюваності діти становлять 20,6%, а на попередньому тижні – 21,4%. 40% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 27,9% – зареєстровано 1213 випадки.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 961 особу, із них 42 дітей.

    Нагадаємо, з 5 по 11 квітня у столиці було зареєстровано 23184 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4,3%.

    З 12 по 18 квітня у столиці було зареєстровано 18785 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 15,5%.
    За минулу добу, 25 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 256 людей, від ускладнень хвороби померла 21 особа.
    Теги: Київ грип карантин кияни коронавірус
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