Кличко вимагає загальнонаціонального локдауну і навів аргументи (відео)

Мер показав відео-інтерв'ю з ізраїльським лікарем щодо ефективних заходів у протидії стрімкому розповсюдженню вірусу

Мер Києва Віталій Кличко наполягає, що в Україні потрібно вводити загальнонаціональний локдаун. Під час термінового онлайн-брифінгу він пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

«Як ви знаєте, минулої п'ятниці я звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального нокдауну, зокрема, з обмеженням пересування між регіонами країни та контролем за дотриманням суворих правил. Нам відповіли, що це – недоцільно і уряд такий карантин запроваджувати не збирається», – сказав Кличко.

Мер підкреслив, що ситуація тривожна не тільки в Києві. Фахівці, вірусологи та інфекціоністи попереджають про велику ймовірність подальшого стрімкого розповсюдження вірусу. А це – ще більше тяжких хворих і смертей.

«Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються, і завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде», – додав мер Києва.

Кличко зауважив, що регулярно буває в інфекційних відділеннях столичних лікарень і щодня отримує десятки дзвінків з прохання допомогти госпіталізувати чи поховати людей. А також дзвінків з лікарень – десь закінчується кисень, а десь ставлять додаткові ліжка.

При цьому, підкреслив Кличко, багато людей не дотримуються правил: не носять маски – навіть у публічних місцях і гуляючи натовпами, влаштовують вечірки, їдуть відпочивати в інші міста. Так само, як і з інших регіонів України багато людей приїздять до Києва.

«Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Так, воно непопулярне. Але в такій ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою! Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров'я і життя мільйонів людей. Це – головне! Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів», – підкреслив Кличко.

Мер зазначив, що постійно спілкується з інфекціоністами та епідеміологами – як з вітчизняними, так і з іноземними. І ті наголошують, що досвід і методи зупинення поширення вірусу – практично скрізь однакові і добре відомі. Кличко також продемонстрував відео-інтерв'ю лікаря-анестезіолога, що сьогодні працює в реанімації медичного центру «Рамат Авів» у Тель-Авіві.

«Ізраїль, як ви знаєте, спочатку суворими заходами – тотальним локдауном, а потім масовою вакцинацією населення, подолав складну ситуацію з розповсюдженням вірусу. Приблизно про те ж говорять і фахівці німецького інституту Коха, з якими я спілкуюся, і українські відомі фахівці. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні ухвалюють рішення, усвідомлюють всю відповідальність за дії, від яких сьогодні залежить здоров'я і життя українців», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.