КНУ ім.Шевченка скасував заняття до весни

Довгі зимові канікули допоможуть заощадити кошти на опаленні

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка відмінив заняття до весни. Причина — відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію. Про це повідомив експерт з енергетики Андрій Герус. «Формально — це називається «дистанційне навчання». Але всі розуміють, що ні методики дистанційного



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Довгі зимові канікули допоможуть заощадити кошти на опаленні

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка відмінив заняття до весни. Причина — відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію.

Про це повідомив експерт з енергетики Андрій Герус.

«Формально — це називається «дистанційне навчання». Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну читайте книжки, розв’язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити», — написав Герус.

Цю інформацію Громадському радіо підтвердив студент університету.

За його словами, їх перевели в режим дистанційного навчання, але до сьогодні вони не отримали рекомендації та настанови від викладачів.

Студент додав, що про це було відомо ще в грудні. В такому режимі вони навчатимуться до 5 березня.

Нагадаємо, ряд вищих навчальних закладів Одеси скасував усі заняття з 1 січня по 26 лютого через неможливість оплатити опалення навчальних корпусів.

Як повідомляв «Главком», через кір в Івано-Франківську школярам продовжили канікули.