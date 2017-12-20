Одеські виші продовжили канікули майже до кінця лютого

Довгі зимові канікули допоможуть заощадити кошти на опаленні

Представники одеських вищих навчальних закладів підтвердили інформацію про надзвичайну тривалість зимових канікул, котрі триватимуть до кінця лютого. За їхніми словами, довгі зимові канікули допомагають заощадити кошти на опаленні, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Зимові канікули за затвердженим травнем 2017 року графіком



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Довгі зимові канікули допоможуть заощадити кошти на опаленні

Представники одеських вищих навчальних закладів підтвердили інформацію про надзвичайну тривалість зимових канікул, котрі триватимуть до кінця лютого.

За їхніми словами, довгі зимові канікули допомагають заощадити кошти на опаленні, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Зимові канікули за затвердженим травнем 2017 року графіком навчальних планів почалися 29 грудня і закінчаться 25 лютого. З 26 лютого заняття поновлюються», - розповіли в Одеському національному університеті ім. Мечникова.

Там також додали, що навчальні плани побудовані таким чином, що не вплинуть на кількість лекцій і семінарських занять. І нагадали, що практика тривалих зимових канікул була вперше застосована в 2011 - 2012 навчальному році, а в подальшому стала звичайною.

Аналогічні коментарі надійшли від Національного університету «Одеська юридична академія», Одеської національної академії харчових технологій, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського та інших.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що через брак коштів на опалення та електроенергію одеські ВНЗ продовжили канікули, через що було зірвано навчальний процес.

Як повідомляв «Главком», через кір в Івано-Франківську школярам продовжили канікули.