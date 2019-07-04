Князєв анонсував представлення нового очільника поліції Київщини



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Глава Нацполіції Сергій Князєв

«Процедура підготовки офіцера, якого має затвердити мені міністр внутрішніх справ, буде завершена з дня на день», - заявив Князєв

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що нового очільника поліції Київської області мають представити з дня на день.

Про це глава Нацполіції заявив під час спілкування із журналістами.

Князєв зазначив, що ймовірно, призначення співпаде із завершення службового розслідування у справі вбивства поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

«З дня на день буде представлений (новий очільник. – Ред.). Процедура підготовки офіцера, якого має затвердити мені міністр внутрішніх справ, буде завершена з дня на день, як тільки буде завершене розслідування по Переяславу-Хмельницькому, де сталася ця жахлива трагедія. І я думаю, закінчення службового розслідування співпаде з датою призначення з датою призначення нового керівника. А також вже новий керівник доведе ті висновки, до яких вони прийшли, якщо ми, Центральне управління, погодимося», - розповів Князєв.

Очільник поліції додав, що розслідуванням злочину займається Державне бюро розслідувань, але підрозділ поліції Департамент внутрішньої безпеки активно сприяє слідству.

Нагадаємо, трагедія у Переяславі-Хмельницькому сталася 31 травня. До травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

У Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

Як відомо, голова Нацполіції Сергій Князєв прийняв рапорт на відставку начальника поліції Київської області Дмитра Ценова після вбивства дитини у Переяслав-Хмельницькому. Відтак він був звільнений з посади.

Колишній начальник поліції Київщини звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його на службу до зони проведення Операції об’єднаних сил.

6 червня Ценов прибув до зони проведення Операції об‘єднаних сил та заступив на службу на території Донецької та Луганської областей.

Джерело: Громадське