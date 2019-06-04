Поліцейський убив дитину. Світовий досвід покарання

Україну сколихнуло вбивство 5-річного Кирила Тлявова з Київщини. Яким ж є світовий досвід покарання у подібних ситуаціях?

П’яні поліцейські поцілили у дитину. Схожих випадків світ не знав?

Сьогодні, 4 червня, Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Володимира Петровця та Івана Приходька. Їх підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Поліцейським загрожує довічне ув’язнення.

31 травня Петровець і Приходько добряче випили і вирішили розважитись: вони почали стріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Одна з куль влучила у хлопчика, який у цей час бавився на дитячому майданчику біля свого будинку неподалік.

У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. За життя Кирила лікарі боролися протягом двох діб. Врятувати дитину не вдалося.

Схожих шокуючих випадків, коли б п’яні поліцейські так вбивали дітей, важко знайти не лише в Україні, а й в світі. Однак історій, в яких жертвами ставали діти та підлітки, а винуватцями – копи, у новітній світовій історії вистачає. Найрезонансніші з них траплялись у Сполучених Штатах.

Америка відома «безмежними» правами поліцейських і поблажливим ставленням до них. Тому покарання, якого вимагають родичі жертв, не завжди доганяє американських правоохоронців. І ось чому…

У Сполучених Штатах поширені випадки, коли поліцейські вбивають неозброєних афроамериканців, у тому числі й підлітків. Але правосуддя дуже часто приходить до висновку, що правоохоронці були при виконанні і мали певні підстави, аби вдатися до таких крайніх заходів. У випадку, що стався у Переяславі-Хмельницькому, звичайно, мови про це не може й бути.

Піттсбург, штаб Пенсильванія

Вбивство 17-річного Антвон Роуз-молодшого сталося 19 червня 2018 року в Пітсбурзі. Темношкірий юнак сидів на пасажирському сидінні неліцензованогоо таксі, за кермом був інший підліток, коли офіцер поліції Майкл Росфельд сказав їм зупинитися. Автомобіль за описом нагадував транспортний засіб, який бачили на місці стрільби, що сталася лише кілька хвилин раніше. Зупинившись, два підлітки швидко вискочили з машини. Росфельд відкрив вогонь і вистрелив Роуз у спину, руку й обличчя.

У ході процесу поліцейський надавав суперечливі заяви слідчим: то стверджував, що бачив щось схоже на пістолет, коли стріляв у підлітка, то говорив, що зброї не бачив. Однак 22 березня 2019 року присяжні виправдали Росфельда по всіх пунктах обговорення. Сім’я загиблого збирається оскаржувати справу у Верховному суді Пенсильванії.

Клівленд, Огайо

Схожою є історія вбивства 12-річного темношкірого Таміра Райса, якого двоє білих поліцейських застрелили 22 листопада 2014 року у парку, коли він розмахував іграшковим пістолетом на дитячому майданчику.

Присяжні виправдали офіцерів поліції. Прокурор округу Тіматі Макгінті заявив, що вбивство Таміра стало «ураганом людських помилок», збігом негативних обставин, і що ознак злочину в діях поліцейських немає.

Сім'я Райс заявила, що незадоволена висновками присяжних. Родичі вбитого стверджували, що на відеозаписах видно: поліцейські відкрили вогонь дуже швидко після того, як прибули на місце події. Загибель Таміра Райса викликала масові протести в Клівленді.

Балтч Спрінг, Техас

29 квітня 2017 року 15-річний афроамериканський хлопчик Джордан Едвардс загинув від руки поліцейського Роя Олівера.

Поліцейські приїхали за викликом на місце вечірки, де за попередньою інформацією підлітки вживали алкоголь. За словами поліцейських, вони увійшли в будинок, намагаючись з'ясувати, хто тут господар, коли на вулиці, як їм здалося, пролунали постріли, а учасники вечірки почали розбігатися в паніці.

15-річний Джордан Едвардс разом з двома братами і двома друзями спробували виїхати на машині, але поліцейський вистрелив у автомобіль, влучивши в голову підлітку, який сидів на передньому пасажирському сидінні.

Спочатку в поліції стверджували, що офіцер поліції вистрілив, оскільки побоювався, що автомобіль, який здає назад, може збити його, але пізніше визнали, що небезпеки для поліцейського не було. Після інциденту Роя Олівера звільнили з поліції, а в серпні 2018 року засудили на 15 років ув’язнення.

За словами Філіпа Стінсона, доцента криміналістики Огайського Університету, з 2005 року лише 33 співробітники правоохоронних органів були засуджені за стрільбу, що причинила чиюсь смерть, а Рой Олівер лише другий, кого засудили за вбивство (у Штатах існують окремі поняття: murder - вбивство і manslaughter - ненавмисне вбивство – «Главком»).

Коламбія, штат Міссурі. Нещасний випадок чи вбивство з необережності?

З останніх інцидентів у Штатах, де жертвою стала дитина, а винуватцем – поліцейська, є трагічна смерть 4-річної Габріели Каррі. Вона померла 4 січня 2019 року внаслідок наїзду автомобіля офіцера поліції Андрії Хіз.

Поліцейська саме була в патрулі біля школи і намагалась припаркувати машину, коли зачепила дівчинку на тротуарі. У доповіді штату Міссурі сказано: незрозуміло, чи були якісь перешкоди видимості поліцейській, коли та під'їхала на тротуар. Свідок стверджує, що Хіз не перевищувала швидкість і була на бордюрі там, де міліція «весь час паркується».

Розслідування справи досі триває. Станом на 20 травня 2019 року поліцейська залишається в адміністративній відпустці.

Відповідно до заяви про компенсацію смерті дитини, що наступила в результаті неправомірних обставин, місто Колумбія заплатить $3,4 млн доларів батькам Габріелли.

Вбивство «по п’яні» у Саратові

У Росії траплялось чимало трагічних випадків, коли представники правоохоронних органів, перебуваючи за кермом, збивали на смерть дітей.

ДТП забрало життя підлітка. Фото із соцмереж

17 травня в Саратові 40-річний співробітник МВД, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, збив 14-річного хлопчика, який ішов по узбіччю. Від удару підлітка відкинуло на кілька метрів. За словами очевидців, йому відірвало кисть руки.

На місце події терміново прибули всі оперативні служби. Однак врятувати підлітка не вдалося.

Водій іномарки спробував втекти з місця аварії. Проте по дорозі протаранив два припаркованих авто, що й допомогло його затримати.

На сьогодні розслідування триває. Порушено кримінальну справу за п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Порушення особою, яка керує автомобілем і знаходиться в стані сп'яніння, правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини з необережності».

Покарання: позбавлення волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією прес-служби ГУ МВС Росії Саратовської області безпосередні керівники обвинуваченого будуть притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності.

Трагедія в Міллерово

У Міллерово Ростовської області 8 серпня 2016 року п’яний поліцейський на смерть збив дворічну дитину.

Малюк йшов по вулиці, тримаючи за руку старшого брата, але раптово вирвався і вибіг на дорогу. Дитину оперативно доставили в лікарню, але врятувати не змогли.

Водія, який перебував у нетверезому стані, одразу звільнили. Його безпосередніх керівників обіцяли притягнути до суворої дисциплінарної відповідальності.

Порушено кримінальну справу за 4 ч. статті 264 КК РФ - порушення правил дорожнього руху, вчинене в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людини.

Покарання: позбавлення волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Смертельний наїзд у Сочі

Місце ДТП. Фото: ОГИБДД УВС Сочі

16 лютого цього року в Сочі 26-річний поліцейський не знизив швидкість перед зупинкою громадського транспорту і допустив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Після ДТП поліцейський зник із місця пригоди, для його пошуків був введений план «перехоплення». Згодом підозрюваний самостійно здався правоохоронним органам. Дівчинка ж від отриманих травм померла в лікарні.

Поліцейського взято під варту, поки проводиться розслідування. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті з необережності (ч.3 ст.264 КК РФ).

Найсуворіше покарання, що може чекати на поліцейського, це 5 років ув’язнення.

Козлова Юлія, «Главком»