Вбивство 5-річного хлопчика: взято під арешт другого поліцейського



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Володимира Петровця заарештовано на два місяці без права внесення застави

Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Володимира Петровця, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.

Про це повідомляє Громадське.

Раніше сьогодні суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Івана Приходька.

Прокуратура наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищенню речових доказів. Прокурори заявили, що були допитані інші свідки Петровець та Кривошея, які знаходились поряд із Приходьком, коли вони вчинили постріл, в результаті якого загинув хлопчик. З ними були проведені слідчі експерименти.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

Київська обласна прокуратура після смерті 5-річного хлопчика Кирила перекваліфікувала підозру на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Поліцейським оголошено остаточну підозру. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.